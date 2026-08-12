Sony Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sony Financial Group hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -6,100 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 195,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 67,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 602,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at