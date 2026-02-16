Sony Financial Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sony Financial Group hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 11,96 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sony Financial Group noch ein Gewinn pro Aktie von 43,01 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sony Financial Group 898,57 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 893,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at