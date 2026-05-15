15.05.2026 06:31:29

Sony Financial Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sony Financial Group stellte am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,56 JPY. Im Vorjahresquartal waren 97,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,12 Prozent zurück. Hier wurden 107,78 Milliarden JPY gegenüber 416,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurden 7,96 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sony Financial Group 181,09 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sony Financial Group im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2 399,59 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2 512,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:32 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Enttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen