Sony Financial Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sony Financial Group stellte am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,56 JPY. Im Vorjahresquartal waren 97,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,12 Prozent zurück. Hier wurden 107,78 Milliarden JPY gegenüber 416,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

In Sachen EPS wurden 7,96 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sony Financial Group 181,09 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sony Financial Group im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2 399,59 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2 512,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at