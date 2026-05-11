Sony gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sony hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,72 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sony 32,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sony in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 036,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 2 630,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 54,700 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 188,71 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12 479,62 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12 957,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at