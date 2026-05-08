Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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08.05.2026 05:33:57
Sony gives upbeat outlook with help from music and games empire
The company will buy back up to 500 billion yen of its sharesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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