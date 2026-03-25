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Sony Aktie

Sony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009

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25.03.2026 20:18:00

Sony Hits the Brakes on Electric Cars With Built-In PlayStation Features

Two EV models that Sony was developing with Honda, the Afeels 1 sedan and an Afeela SUV, are now discontinued.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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