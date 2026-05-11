SONY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SONY hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SONY ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat SONY im vergangenen Quartal 19,35 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SONY 17,26 Milliarden USD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,360 USD beziffert. Im Vorjahr hatte SONY ein Ergebnis je Aktie von 1,24 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 82,82 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SONY 84,99 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at