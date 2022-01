Sony kontert Microsoft: Der nächste Milliarden-Dollar-Deal im Spielesektor

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, da legte Microsoft ein Angebot für den Spielhersteller Activision Blizzard vor. 70 Milliarden Dollar will sich Microsoft die Übernahme kosten lassen. Jetzt schlägt auch Konkurrent Sony zu: Der Konzern will sich den Videospielentwickler Bungie einverleiben. Kosten: 3,6 Milliarden Dollar.Bungie ist der Entwickler hinter den Multiplayer-Shooter-Spielen Destiny und Halo, von denen letzteres bis 2010 entwickelt wurde. Bungie wurde im Jahr 2000 von Microsoft übernommen und 2007 von Microsoft abgespalten. Die Übernahme ist zwar kleiner als der 12,7-Milliarden-Dollar-Deal von Take-Two für Zynga und Microsofts 69-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision Blizzard in diesem Monat, aber Sony erwirbt das Unternehmen, das mit Halo zum Start der ersten Xbox von Microsoft im Jahr 2001 beigetragen hat.Die Halo-Franchise wird seit 2011 von Microsofts 343 Industries entwickelt. Das neueste Spiel, Halo Infinite, kommt 2021 für Xbox und Windows auf den Markt.„Bungie hat einige der beliebtesten Videospiel-Franchises der Welt geschaffen und entwickelt sie weiter. Indem sie ihre Werte mit dem Wunsch der Menschen nach gemeinsamen Spielerlebnissen in Einklang bringen, bringen sie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zusammen“, sagte Kenichiro Yoshida, Chairman, President und CEO der Sony Group Corporation, in einer Erklärung.Der Spielesektor ist heiß. Die jüngsten Übernahmen zeigen auch den Konkurrenzkampf der beiden Giganten Microsoft und Sony. Microsoft hat mit der Übernahme von Activision Blizzard Sony einen harten Schlag zugefügt. Doch Sony will offensichtlich nicht untätig bleiben. Das zeigt die heutige Meldung. Die Sony-Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich korrigiert, versucht aber nun diese Korrektur zu beenden und einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren.