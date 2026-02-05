Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
05.02.2026 05:26:27
Sony lifts earnings targets after strong quarter, but PlayStation 5 sales slide
The Japanese conglomerate has, over the years, made a successful pivot from household electronics to entertainmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sony Corp.
|
04.02.26
|Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Sony and Singapore’s GIC in tie-up to buy music rights (Financial Times)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.12.25
|Sony-Aktie: Peanuts mit neuem Besitzer (dpa-AFX)
|
19.12.25
|Sony buys Snoopy (Financial Times)
|
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
|
11.11.25
|Gute Stimmung bei Sony - Aktie profitiert von Gewinnsprung (finanzen.at)
|
11.11.25
|Sony rechnet dank Kameranachfrage mit mehr operativem Gewinn (dpa-AFX)