Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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03.07.2026 13:20:00
Sony macht Schluss: PlayStation Store auf PS3 und PS Vita schließt bis Juli 2027
Der japanische Konsolenhersteller beendet den digitalen Verkauf auf zwei älteren Plattformen. Dieses Mal dürfte es endgültig sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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