SONY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SONY hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,80 Prozent auf 17,81 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at