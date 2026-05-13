Blackstone Aktie
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
|
13.05.2026 19:09:11
Sony Music Publishing Lands Iconic Song Catalog In Major Blackstone Deal
This article Sony Music Publishing Lands Iconic Song Catalog In Major Blackstone Deal originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sony Corp.
|
11.05.26
|Sony strikes almost $4bn deal to buy Blackstone’s portfolio of music rights (Financial Times)
|
08.05.26
|Sony prognostiziert steigende Gewinne - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
08.05.26
|ROUNDUP: Sony rechnet mit weiterem Gewinnanstieg - Aktienrückkäufe (dpa-AFX)
|
08.05.26
|KORREKTUR: Sony rechnet mit weiterem Gewinnanstieg (dpa-AFX)
|
08.05.26
|Nintendo raises Switch 2 prices as profits disappoint (Financial Times)
|
07.05.26
|Ausblick: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
23.04.26