SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Aktie

SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853688 / ISIN: US8356993076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 23:18:24

Sony Partners With Bad Robot Games To Publish New Co-op Shooter For PS5 And PC

(RTTNews) - Sony Interactive Entertainment (SONY) has entered into a publishing partnership with Bad Robot Games, the gaming arm of JJ Abrams' Bad Robot, to produce the studio's first internally developed title, a four-player co-op shooter directed by Mike Booth of Left 4 Dead fame.

The project is currently in development for PlayStation 5 and PC, with additional details to be revealed later.

Bad Robot Games CEO Anna Sweet said the collaboration gives the studio the scale and support needed to build a new IP with an expansive universe, adding that Booth's direction aims to create memorable cooperative experiences.

Sony executives praised the studio's creative vision and innovation, noting that the partnership aligns with PlayStation's focus on delivering emotionally resonant and immersive gaming experiences.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Shmehr Nachrichten

Analysen zu SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 24,00 -0,83% SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen