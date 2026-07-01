Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
01.07.2026 19:08:33
Sony Phasing Out Physical Discs for PS5, Closes PS3 and PS Vita Stores
It's a major shift toward digital distribution.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!