Sony Aktie

Sony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009

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01.07.2026 19:08:33

Sony Phasing Out Physical Discs for PS5, Closes PS3 and PS Vita Stores

It's a major shift toward digital distribution.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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