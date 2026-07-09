Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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09.07.2026 17:47:00
Sony stellt Superzoom-Bridgekamera RX10 V vor
Sieben Jahre nach der RX10 IV schickt Sony den Nachfolger seiner Superzoom-Bridgekamera ins Rennen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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