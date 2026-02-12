Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
12.02.2026 05:06:00
Sony stellt Verkauf von Blu-ray-Recordern endgültig ein
Die Popularität der Streaming-Dienste fordert ein weiteres Opfer. Sony bietet ab sofort keine Blu-ray-Disc-Recorder mehr an. Auch Nachfolger sind nicht geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Sony Corp.
05.02.26
|Sony-Aktie kaum bewegt: Gewinnaussichten erneut erhöht (dpa-AFX)
04.02.26
|Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
29.01.26
|Sony and Singapore’s GIC in tie-up to buy music rights (Financial Times)
21.01.26
|Erste Schätzungen: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
19.12.25
|Sony-Aktie: Peanuts mit neuem Besitzer (dpa-AFX)
19.12.25
|Sony buys Snoopy (Financial Times)
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
11.11.25
|Gute Stimmung bei Sony - Aktie profitiert von Gewinnsprung (finanzen.at)
Analysen zu Sony Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Sony Corp.
|19,70
|2,60%
|SONY CORP ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADR
|4 170,00
|-1,71%
|SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|19,60
|2,08%
