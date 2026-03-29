Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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29.03.2026 16:54:00
Sony stoppt Auslieferung von Speicherkarten
Wegen der Speicherkrise kann auch Sony manche Produkte nicht mehr liefern. Nun sind SD- und CF-Express-Karten betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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