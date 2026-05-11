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Sony Aktie

Sony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009

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11.05.2026 14:45:30

Sony strikes almost $4bn deal to buy Blackstone’s portfolio of music rights

Acquiring Recognition Music Group catalogue hands Sony collection of 45,000 songs including Leonard Cohen’s ‘Hallelujah’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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