Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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07.09.2026 18:00:00
Sony Surprises With New 1000XM4C 2nd Gen Headphones With Updated Sound, Bluetooth 6.0
The $300 WH-1000XM4C will be released alongside Sony’s new midrange CH730N and entry-level CH530 headphones.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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