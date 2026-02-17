Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
17.02.2026 11:29:00
Sony-Technik erkennt Originalsongs in KI-generierter Musik
Sonys KI-Forscher haben eine Software entwickelt, die prozentuale Anteile urheberrechtlich geschützter Werke in KI-generierten Songs ermitteln kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
