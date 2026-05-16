Canon Aktie
WKN: 853055 / ISIN: JP3242800005
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16.05.2026 10:00:00
Sony-Tempo, Canon ohne Sucher, Nikon rot - die Fotonews der Woche 20/2026
Sony bringt ein 67 Megapixel auf Flaggschiff-Geschwindigkeit, Canon setzt auf Lüfter statt Sucher und Nikon schreibt Rekordverluste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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