Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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01.07.2026 15:56:49
Sony to end production of physical PlayStation discs in 2028
The company becomes the first major console maker to fully abandon physical mediaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|SONY CORP ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADR
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