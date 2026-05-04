Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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04.05.2026 21:27:00
Sony to Pay $7.85M in PlayStation Store Settlement. What to Know
Payments are automatic in most cases, but those with deactivated PlayStation Network accounts will have to put in more work to receive their share.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Sony Corp.
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21.01.26
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