Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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11.05.2026 06:12:00
Sony und TSMC bilden Joint-Venture für Kamerasensoren
Sony wird „fab light“: Künftige Sensoren, nicht nur für Smartphones, sollen in Japan zusammen mit TSMC hergestellt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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