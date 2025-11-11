Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
12.11.2025 00:56:00
Sony Unveils 27-Inch, 240Hz PlayStation Monitor That Charges Your PS5 Controller
The new PlayStation-branded monitor is built for PS5 and PC, featuring high refresh rates, HDR support, and a clever way to charge a controller.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sony Corp.mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
|
11.11.25
|Sony rechnet dank Kameranachfrage mit mehr operativem Gewinn (dpa-AFX)
|
11.11.25
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sony nach erhöhtem Ausblick sehr fest (Dow Jones)
|
10.11.25
|Ausblick: Sony vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25