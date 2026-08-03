Sony vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sony hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 58,07 JPY. Im Vorjahresviertel waren 39,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sony mit einem Umsatz von insgesamt 2 837,77 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 621,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at