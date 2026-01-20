Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
20.01.2026 14:48:00
Sony will Kontrolle über TV-Geschäft nach China abgeben
Sony und TCL planen ein Joint-Venture. Sonys Markenname bleibt erhalten, dessen TVs und Home-Entertainment-Geräte laufen dann aber unter chinesischer Führung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sony Corp.
|
19.12.25
|Sony-Aktie: Peanuts mit neuem Besitzer (dpa-AFX)
|
19.12.25
|Sony buys Snoopy (Financial Times)
|
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
|
11.11.25
|Gute Stimmung bei Sony - Aktie profitiert von Gewinnsprung (finanzen.at)
|
11.11.25
|Sony rechnet dank Kameranachfrage mit mehr operativem Gewinn (dpa-AFX)
|
11.11.25
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sony nach erhöhtem Ausblick sehr fest (Dow Jones)
|
10.11.25
|Ausblick: Sony vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Sony veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)