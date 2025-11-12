Sony: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sony lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 60,48 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 55,86 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Sony mit einem Umsatz von insgesamt 3 107,91 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 905,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at