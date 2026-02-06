Sony zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sony präsentierte am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 169,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sony ein Ergebnis je Aktie von 62,07 JPY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 3 713,68 Milliarden JPY, gegenüber 4 409,57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,78 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at