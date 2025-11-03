Soochow Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Soochow Securities hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,20 CNY gegenüber 0,130 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,89 Prozent auf 2,65 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,63 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

