|
30.04.2026 06:31:29
Soochow Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Soochow Securities lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 2,69 Milliarden CNY, gegenüber 3,75 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,20 Prozent präsentiert.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,239 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,18 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!