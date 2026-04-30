Soochow Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Soochow Securities lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2,69 Milliarden CNY, gegenüber 3,75 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,20 Prozent präsentiert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,239 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,18 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at