Soochow Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Soochow Securities hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,08 Prozent zurück. Hier wurden 2,71 Milliarden CNY gegenüber 3,23 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,710 CNY gegenüber 0,480 CNY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Soochow Securities im vergangenen Geschäftsjahr 12,09 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Soochow Securities 14,56 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at