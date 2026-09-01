Soochow Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Soochow Securities hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Soochow Securities 0,190 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 3,38 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,38 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,233 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 2,31 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at