Soochow Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Soochow Securities hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,70 Prozent zurück. Hier wurden 2,55 Milliarden CNY gegenüber 2,65 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at