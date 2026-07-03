S & U Aktie
WKN DE: A0M14K / ISIN: GB0007655250
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03.07.2026 02:00:05
Soon Su Lin to step down as Frasers Property CEO; Tan Wee Hsien named successor
Following the planned succession, she will serve as an adviser to support the group CEOWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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