Soosan Heavy Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Soosan Heavy Industries gab am 20.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 99,70 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Soosan Heavy Industries ein EPS von 43,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,31 Prozent auf 71,93 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 251,33 KRW. Im Vorjahr waren 148,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 229,39 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 197,89 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

