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17.11.2026 06:31:28
Soosan Heavy Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Soosan Heavy Industries hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Soosan Heavy Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 16,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 63,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Soosan Heavy Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,58 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 52,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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