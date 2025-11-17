Soosan Heavy Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Soosan Heavy Industries präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 63,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 41,00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,85 Prozent auf 52,62 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Soosan Heavy Industries 57,73 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at