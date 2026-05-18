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18.05.2026 06:31:29
Soosan Heavy Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Soosan Heavy Industries hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 47,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Soosan Heavy Industries einen Gewinn von 51,00 KRW je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Soosan Heavy Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,33 Milliarden KRW im Vergleich zu 48,30 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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