SOOSAN INDUSTRIES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SOOSAN INDUSTRIES hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1311,00 KRW gegenüber 390,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

SOOSAN INDUSTRIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92,62 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 86,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at