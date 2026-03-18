18.03.2026 06:31:28

SOOSAN INDUSTRIES legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SOOSAN INDUSTRIES gab am 16.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1519,00 KRW gegenüber 636,00 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,65 Prozent auf 91,16 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3475,00 KRW beziffert, während im Vorjahr 2779,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,59 Prozent auf 337,66 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 316,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 2712,00 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 335,00 Milliarden KRW, befunden.

Redaktion finanzen.at

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