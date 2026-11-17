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17.11.2026 06:31:28
SOOSAN INDUSTRIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SOOSAN INDUSTRIES stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -455,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 898,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,09 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SOOSAN INDUSTRIES einen Umsatz von 81,08 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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