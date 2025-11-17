SOOSAN INDUSTRIES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SOOSAN INDUSTRIES hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 898,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 248,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,94 Prozent auf 81,08 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at