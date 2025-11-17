|
17.11.2025 06:31:29
SOOSAN INDUSTRIES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SOOSAN INDUSTRIES hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 898,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 248,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,94 Prozent auf 81,08 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!