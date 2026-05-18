SOOSAN INDUSTRIES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SOOSAN INDUSTRIES hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

SOOSAN INDUSTRIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1630,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 668,00 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SOOSAN INDUSTRIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 85,68 Milliarden KRW im Vergleich zu 79,27 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at