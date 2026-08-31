Sopharma JSC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sopharma JSC hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Sopharma JSC ebenfalls ein EPS von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 364,9 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 322,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at