|
01.12.2025 06:31:29
Sopharma JSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sopharma JSC hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 BGN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 BGN je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 635,5 Millionen BGN umgesetzt, gegenüber 539,3 Millionen BGN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich am Montag vorbörslich kaum bewegt. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart wohl mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.