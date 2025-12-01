Sopharma JSC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sopharma JSC hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 BGN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 BGN je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 635,5 Millionen BGN umgesetzt, gegenüber 539,3 Millionen BGN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at