Sopharma Properties REIT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sopharma Properties REIT hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 EUR gegenüber 0,190 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Sopharma Properties REIT im vergangenen Quartal 1,8 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sopharma Properties REIT 1,8 Millionen EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,330 EUR. Im Vorjahr hatte Sopharma Properties REIT 0,350 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sopharma Properties REIT im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,30 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 6,87 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at