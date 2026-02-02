02.02.2026 06:31:29

Sopharma Properties REIT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sopharma Properties REIT hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 EUR gegenüber 0,190 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Sopharma Properties REIT im vergangenen Quartal 1,8 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sopharma Properties REIT 1,8 Millionen EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,330 EUR. Im Vorjahr hatte Sopharma Properties REIT 0,350 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sopharma Properties REIT im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,30 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 6,87 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen