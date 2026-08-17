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17.08.2026 06:31:29
SOPHIA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SOPHIA veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 2,39 JPY gegenüber 2,10 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat SOPHIA mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,53 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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