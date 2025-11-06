|
SOPHiA GENETICS SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SOPHiA GENETICS SA präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
SOPHiA GENETICS SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 19,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,9 Millionen USD umgesetzt.
