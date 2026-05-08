SOPHiA GENETICS SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SOPHiA GENETICS SA hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SOPHiA GENETICS SA -0,260 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 17,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at